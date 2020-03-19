ЦБА рекомендует населению пользоваться безналичными платежами

БАКУ/Trend/ - Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) предпринимает соответствующие шаги в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе и по дезинфекции находящихся в обращении денежных средств, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

В соответствии с проводимой Центробанком Азербайджана политикой чистых денег в обращении, к коммерческим банкам предъявлены особые требования: им поручено не допускать повторного обращения денежных знаков и передавать их в ЦБА для обработки по соответствующим стандартам.

В соответствии с действующими правилами эти денежные знаки, а также устаревшие, загрязненные и пришедшие в негодность, хранятся в казначействах ЦБА в специально отведенных местах, оснащенных современными системами регулирования температуры и влажности и периодически дезинфицируемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

В автоматизированном высокотехнологичном оборудовании для обработки банкнот ЦБА перед выпуском в оборот деньги посредством воздушных потоков высокого давления очищаются от различной пыли, а также стерилизуются от примесей через специальные системы инфракрасного и ультрафиолетового излучения с высоким температурным режимом.

Тем не менее, существует значительный объем денежной массы за пределами банковской системы.

В связи с этим, в целях минимизации рисков заражения Центральный банк рекомендует населению, а также субъектам бизнеса максимально ограничить использование наличных денег и отдавать большее предпочтение безналичным платежам (электронным и мобильным платежам, в том числе через бесконтактные платежные средства, кредитным и платежным картам).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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