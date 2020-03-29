В Азербайджане влияние глобальных шоков на экономику и социум минимизировано

БАКУ/Trend/ - Борьба Азербайджана с влиянием глобальных шоков своими ресурсами поможет стране максимально безболезненно выйти из ситуации и в посткризисный период занять более благоприятное положение на мировой арене по сравнению с другими странами, заявил во вторник исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ЦАЭРКА.

По словам Гасымлы, экономические потрясения и пандемия негативно влияют на темпы роста совокупного спроса и предложения на глобальном уровне, что частично коснулось и Азербайджана.

Тем не менее эксперт ожидает, что рост ВВП Азербайджана в первом квартале этого года будет возможен в реальном выражении. В частности, основными драйверами этого роста станут ненефтяная промышленность и растениеводство, а также информационные и коммуникационные услуги.

Тем не менее, по его словам, на фоне резкого падения цен на нефть в первом квартале этого года прогнозируется снижение дефлятора ВВП, которое наблюдается с 2017 года и достигнет своего исторического минимума в первом квартале этого года, что также негативно отразится на номинальной стоимости производства продукции и услуг в стране. Снижение дефлятора ВВП также отрицательно влияет на платежный баланс, международные инвестиционные позиции и уровень сбережений.

"В макроэкономической политике в условиях нынешнего глобального экономического кризиса актуальны две задачи: предотвращение пандемии и недопущение рецессии. Азербайджанское правительство взяло курс на минимизацию возможных потерь, используя всевозможные инструменты не только для предотвращения пандемии, но и для поддержки участников рынка", - говорит директор ЦАЭРКА.

Гасымлы отмечает, что некоторые европейские страны, попавшие в ловушку ликвидности и приближающиеся к нулю по учетной ставке, были вынуждены привлекать финансовые ресурсы в борьбе с кризисом, используя "деньги с вертолетов", евробонды и так называемые "коронабонды". Вместе с этим, 80 развивающихся стран опираются на поддержку МВФ. Странами G20 было решено выделить пять триллионов долларов на поддержку нуждающихся в борьбе с кризисом.

«Конечно же, бесплатный сыр только в мышеловке...», - замечает эксперт.

Между тем, эксперт напомнил, что агентство Standard and Poor's на основании значительных валютных резервах, сильной фискальной позиции и низком уровне внешнего долга Азербайджана сохранило международный кредитный рейтинг страны на уровне BB+. В агентстве посчитали, что если под влиянием глобальных шоков в Азербайджане возникнет дефицит за счет текущих операций и капитала, то объем резервных активов позволит осуществлять финансирование дефицита.

Тем не менее, спад экономик произойдет и на глобальном, и на национальном уровнях. Основная задача стран - минимизировать потери, держать внешний долг под контролем и лучше подготовиться к посткризисному периоду.

Как отмечает Гасымлы, замедление темпов роста предложения в Азербайджане во многом связано не с изменением условий развития бизнеса, а с внешним шоком. Другими словами, когда влияние внешних шоков достигнет кульминации и начнет угасать, азербайджанская экономика также восстановит свое развитие в соответствии с бизнес-циклом. Что касается глобальной экономики, темпы роста здесь замедлялись даже до вспышки коронавируса.

«Согласно теории Кейнса, вмешательство правительства во время кризиса необходимо. Одним из условий является эффективное и результативное применение программы поддержки. Но, согласно эффекту Рикардо-Барро, нынешние расходы правительств, основанные на долге, увеличивают налоговую нагрузку, чтобы вернуть этот долг в будущем. Учитывая оба подхода, Азербайджан находится в более благоприятном положении в контексте борьбе с кризисом. Другими словами, правительство страны сегодня оказывает поддержку экономике своими силами, и завтра граждане не будут вынуждены возвращать ее через налоги, так как в Азербайджане создана такая социально-экономическая модель, в которой доминируют интересы населения», - подытожил Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)