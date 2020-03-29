В Азербайджане продлены сроки уплаты налогов и подачи деклараций

БАКУ /Trend/ - Сроки уплаты налогов и подачи деклараций продлены до 6 апреля, сообщает Trend со ссылкой на министерство налогов Азербайджана.

Как известно, последний срок представления деклараций по налогу на прибыль юридических лиц и налогу на имущество физических лиц и уплаты налогов - 31 марта 2020 года. Кроме того, акцизы, дорожный налог и декларации по НДС представляются в налоговый орган, где налогоплательщики зарегистрированы, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и уплачиваются в государственный бюджет: "Постановлением Кабинета министров от 25 марта 2020 года «О продлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории Азербайджанской Республики» для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля. По этой причине, согласно статье 68.2 Налогового кодекса, последним сроком представления деклараций по налогу на прибыль и имущество юридических лиц, подоходного налога физических лиц и уплаты налогов было определено 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева)