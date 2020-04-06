В Азербайджане будет расширен охват страховых выплат по безработице

БАКУ /Trend/ - В апреле-декабре 2020 года в Азербайджане будет создан механизм проактивного назначения и расширен охват страховых выплат по безработице

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Отмечено, что работа в этом направлении будет охватывать 20 тысяч лиц, и на нее в совокупности будет выделено 20 миллионов манатов за счет Фонда страхования от безработицы;

Также в период особого карантинного режима будет продолжена выплата страхового возмещения по безработице лицам, не обеспеченным работой (включая тех, срок страховой выплаты которым закончился), а также выплаты стипендий сотрудникам, у которых возникли перерывы в курсах профессиональной подготовки. Работы по данному направлению будут охватывать две тысячи человек, и в совокупности за счет Фонда страхования на эти работы будет выделено 0,6 миллиона манатов.

Помимо этого, в целях закрытия дефицита в условиях снижения социальных страховых взносов и обеспечения устойчивости социальных выплат (пенсий и пособий) населению в апреле-декабре текущего года будет использовано 200 миллионов манатов из резервов Государственного фонда социальной защиты при министерстве за 2019 год. На это из ГФСЗ выделено три миллиона манатов.

Отметим, что План мероприятий, утвержденный Кабинетом министров в связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, включает в себя широкомасштабные, действенные и целенаправленные меры по снижению негативного воздействия коронавирусной пандемии на национальную экономику, вопросы занятости и субъекты предпринимательства и поддержке социального благополучия в существующих условиях.

В документе среди основных направлений - сохранение рабочих мест, обеспечение поддержки занятости и социального благополучия. Кроме всего этого, в плане мероприятий также отражены предоставление социальных услуг в домах одиноким людям старше 65 лет и оказание услуг в учреждениях социального обслуживания лицам, нуждающимся в особой заботе. В апреле-мае текущего года эти услуги охватят 14 тысяч человек.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)