В Узбекистане вводится акцизный налог на ряд табачных изделий

БАКУ/Trend/ - C 1 июня 2020 года в Узбекистане вводится налог на импортируемые изделия с нагреваемым табаком, табак курительный, жевательный, нюхательный, сосательный (снюс) и для кальяна, никотиновый бестабачный снюс и никотиносодержащую жидкость, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции страны.

Принято постановление президента «О мерах по дальнейшему регулированию рынка табачной продукции».

В связи с этим, ставки акцизного налога на подакцизные товары, ввозимые на территорию Узбекистана, дополнены дополнительными позициями.

Согласно этому, установлены размеры акцизного налога на ряд табачных изделий.

В частности, с 1 июня 2020 года на 1 килограмм курительного табака будет налагаться акцизный налог в размере 25 долларов.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане не будут повышаться акцизы на алкоголь, бензин и газ до конца года.

Также на фоне повышенного спроса на медицинские маски в Узбекистане, их разрешили производить и продавать без лицензии.

Помимо этого, в стране временно отменят таможенные пошлины на ввоз ряда лекарств и изделий медицинского назначения.

Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению потребности населения в лекарственных средствах», подписанном 27 марта.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini