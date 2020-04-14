Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли

Финансы 14 апреля 2020 08:37 (UTC+04:00)
Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли

БАКУ/Trend/ - Объем совокупных банковских вкладов жителей регионов Азербайджана на конец февраля 2020 года составил 898,7 миллиона манатов, что на 215,9 миллиона манатов, или на 31,6 процента, больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет ЦБА, на долю регионов Азербайджана в конце февраля 2020 года пришлись 10,34 процента всех банковских вкладов по стране.

Примерно 84,6 процента (760,6 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны на отчетную дату пришлись на сбережения в национальной валюте. По состоянию на конец февраля, в Баку общий объем вкладов составил 7,8 миллиарда манатов, из которых 3,36 миллиарда в национальной валюте.

Среднегодовая депозитная ставка по стране за декабрь 2019 года составила 3,7 процента, в Баку - 3,6 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана (на первое марта 2020 года):

Объем кредитования (в тыс. манатов)

Средняя процентная ставка (%)

Доля от общего объема кредитов

Азербайджан

8 694 411

3,66

100,00

Баку

7 795 739

3,56

89,66

Экономические районы, в т.ч.

898 672

3,61

10,34

Абшеронский

256 303

5,65

2,95

Аранский

166 626

3,56

1,92

Горно-Ширванский

25 225

3,61

0,29

Гянджа-Газахский

185 817

4,95

2,14

Губа-Хачмазский

67 236

4,96

0,77

Лянкяранский

70 074

5,42

0,81

Шеки-Загатальский

59 125

3,40

0,68

Верхне-Карабахский

17 896

2,26

0,21

Кельбаджар-Лачинский

0

0,00

0,00

Нахчыванский

50 370

1,73

0,58

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - &quot;Высокий блондин в черном ботинке&quot;, &quot;Беглецы&quot;…
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
От коронавируса скончался известный британский актер Тим Брук-Тейлор
От коронавируса скончался известный британский актер Тим Брук-Тейлор
Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть - академик Наиля Велиханлы
Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть - академик Наиля Велиханлы
Loading Bars
Лента новостей
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 апреля Финансы 09:16
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:14
В Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов из-за коронавируса Европа 08:55
ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа В мире 08:38
Банковские вклады в регионах Азербайджана значительно выросли Финансы 08:37
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тыс. Другие страны 08:30
Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность США 08:15
Объем внешней торговли Китая в I квартале снизился на 6,4% Экономика 07:56
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов Россия 07:36
Депутаты парламента Японии сократят свои зарплаты в знак солидарности с населением Другие страны 07:21
Власти Японии отложили церемонии в честь нового наследного принца Другие страны 07:03
Университет Хопкинса скорректировал данные по заразившимся коронавирусом в мире В мире 06:53
Ученые заявили, что бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаев Другие страны 06:49
Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая США 06:33
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение Другие страны 06:17
Мадуро заявил, что численность народного ополчения Венесуэлы превысила 4,1 млн Другие страны 05:59
Власти США рассматривают возможность помощи нефтяной промышленности страны Энергетика 05:47
В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс. Другие страны 05:35
В Китае выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки Другие страны 05:19
В Турции временно освободят 90 тыс. заключенных Турция 04:55
Более 30 человек стали жертвами торнадо, обрушившихся на юго-восток США США 04:51
В Бразилии прекратили исследование лекарства против COVID-19 после смертей пациентов Другие страны 04:38
Трамп заявил, что США примут решение о взносах в ВОЗ в конце недели США 04:19
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 25 тыс. Другие страны 04:07
Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу гражданам Грузия 03:49
Трамп назвал исторической договоренность ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти США 03:36
Байден победил на первичных выборах в штате Висконсин США 03:19
Президент Израиля предоставил 48 часов на формирование кабмина Израиль 03:15
ЦИК Доминиканы перенес всеобщие выборы на июль Другие страны 02:58
В Бурунди зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Другие страны 02:41
Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter ИКТ 02:39
Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль Европа 02:28
112 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане Казахстан 02:17
Макрон заявил о необходимости экономической и финансовой независимости Франции Европа 02:13
Шарапова проиграла в финале виртуального Открытого чемпионата США по теннису Спорт 01:57
ЕС призовет своих членов координировать действия по снятию карантина Европа 01:44
Смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех 50 штатах США США 01:36
Индекс Dow Jones потерял 328 пунктов к завершению торгов в США Бизнес 01:34
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Россия 01:28
Израиль закроет движение между городами на последние дни праздника Песах Израиль 01:28
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае Энергетика 01:15
Футболист "Наполи" Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Райолой Спорт 01:10
"Барселона" планирует подать в суд на бывшего вице-президента клуба Спорт 00:58
Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми Европа 00:57
Сандерс заявил, что поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США США 00:44
В Египте впервые отметили снижение уровня смертности от коронавируса Другие страны 00:42
В США компания, добывающая сланцевую нефть, наняла экспертов по реструктуризации Энергетика 00:41
ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса В мире 00:35
Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, уничтожающего коал Другие страны 00:29
Минтруда: Еще 20 тысяч безработных в Азербайджане были обеспечены единовременными выплатами Общество 00:06
Министры здравоохранения G20 проведут 19 апреля виртуальную встречу по коронавирусу В мире 13 апреля 23:59
В Гаити из-за пожара серьезно пострадала часовня, внесенная в список ЮНЕСКО Другие страны 13 апреля 23:55
На оплату обучения студентов в Азербайджане государством будет выделено 40 миллионов манатов Общество 13 апреля 23:54
Власти шести американских штатов разработают план подготовки к восстановлению экономики США 13 апреля 23:41
"Реал" поборется с "Барселоной" за футболиста "Арсенала" Обамеянга Спорт 13 апреля 23:35
Генменеджер команды НБА "Чикаго" Форман ушел после 22 лет работы в клубе Спорт 13 апреля 23:24
Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая Другие страны 13 апреля 23:21
Помпео заявил, что Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе США 13 апреля 23:11
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 76 тыс. В мире 13 апреля 23:02
В Азербайджане обучение 20 тысяч студентов профинансирует государство Общество 13 апреля 23:01
Пакистан решил продлить закрытие границы на две недели Другие страны 13 апреля 22:59
Эпидемия коронавируса негативно повлияла на рынок недвижимости Экономика 13 апреля 22:53
Госагентство по туризму о продолжительности процессов связанных с пандемией Общество 13 апреля 22:36
Число умерших из-за коронавируса превысило во Франции 14,9 тыс. Европа 13 апреля 22:22
В Казахстане изменены правила ведения торгов электроэнергией Энергетика 13 апреля 22:15
Экспортная страховая компания Казахстана значительно увеличила поддержку бизнеса Бизнес 13 апреля 22:10
В Азербайджане увеличен месячный лимит потребления электроэнергии населением по льготному тарифу Политика 13 апреля 22:02
В Турции за последние сутки от коронавируса погибли 98 человек Турция 13 апреля 22:00
Сохраняется спрос на продукцию грузинской компании Keskia по производству орехов Бизнес 13 апреля 21:55
В Туркменистане продолжается посев пшеницы Бизнес 13 апреля 21:50
Полное или частичное прекращение работы затронет миллиарды трудоспособных людей по всему миру Бизнес 13 апреля 21:45
Центр Гейдара Алиева поддержал США (ВИДЕО) Общество 13 апреля 21:41
Экспорт ферросплавов и марганца из Грузии сократился Бизнес 13 апреля 21:31
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"… Социум 13 апреля 21:30
Число умерших от последствий коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. США 13 апреля 21:26
От коронавируса скончался известный британский актер Тим Брук-Тейлор Социум 13 апреля 21:03
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО) Политика 13 апреля 21:00
Всеобщее бедствие, которое никто не мог предвидеть - академик Наиля Велиханлы Социум 13 апреля 20:28
Правительство Азербайджана способно оказать поддержку банкам на самом высоком уровне - Moody's Финансы 13 апреля 20:10
Эльмар Мамедъяров обсудил проблему пандемии коронавируса со своим российским коллегой Политика 13 апреля 20:03
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО) Экономика 13 апреля 19:56
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения Политика 13 апреля 19:40
Baku Media Center подготовил очередной видеоролик в рамках поддержки борьбы с коронавирусом Общество 13 апреля 19:37
Международный центр мугама продолжает онлайн лекции о творчестве выдающихся исполнителей мугама Культура 13 апреля 19:24
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание Политика 13 апреля 18:40
В Баку понизились цены на аренду квартир Экономика 13 апреля 18:29
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 13 апреля 18:26
ASEB об экспорте молочной продукции за первый квартал 2020 года Бизнес 13 апреля 18:09
Текстильное предприятие Азербайджана об объемах производства готовой продукции в текущем году Бизнес 13 апреля 18:08
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 13 апреля 18:01
Азербайджан своевременно отреагировал на пандемию - казахстанский эксперт Политика 13 апреля 17:59
Дональд Трамп заявил, что ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки США 13 апреля 17:59
Число приезжающих в Азербайджан уменьшилось почти на 64% Туризм 13 апреля 17:45
В Узбекистане началось строительство новой курортной зоны Туризм 13 апреля 17:36
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Политика 13 апреля 17:36
Российские группы "Братья Грим" и "Метро" поддержали Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Звёздный мир 13 апреля 17:36
Минтранс Турции о строительстве железной дороги Анкара-Измир Турция 13 апреля 17:22
В Азербайджане для устройства на общественные работы необходимо обращаться в Центры занятости Общество 13 апреля 17:17
Служба доставки медицинских средств по адресу стала бесплатной (ВИДЕО) Общество 13 апреля 17:15
Российская инвесткомпания прогнозирует Азербайджану минимум потерь Финансы 13 апреля 17:13
Все новости