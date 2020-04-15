Вюсал Гасымлы: Азербайджан борется с пандемией за счет собственных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, в отличие от стран региона, в рамках борьбы с кризисом, связанным с угрозой коронавируса, не пошел ни на внешние заимствования, ни на девальвацию, и полагается только на собственные ресурсы. Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что самый масштабный глобальный экономический кризис XXI века, рекордно низкие цены на нефть и мировая пандемия COVID-19 влияют на доходы сводного бюджета Азербайджана. В первом квартале текущего года поступления в госбюджет составили 7,81 миллиарда манатов, расходы - 5,25 миллиарда манатов, что обеспечило профицит в объеме 2,56 миллиарда манатов, но во втором квартале ситуация может ухудшиться. Несмотря на то, что в первом квартале налоговые и таможенные органы превысили прогноз по доходам на более чем 312,2 миллиона манатов, неопределенность в связи с углублением глобальной рецессии и пандемией негативно влияет на доходы. По мере того, как глобальные потрясения продолжаются, доходы и расходы пересматриваются в рамках политики фискальной поддержки национальной экономики.

Гасымлы отметил, что многие страны постсоветского пространства уже решились на меры касательно бюджета. Так, Россия пошла на изменение параметров бюджета на 2020-2022 годы. Под влиянием глобальных шоков правительство Казахстана также подготовило предложения по увеличению доходов и расходов в бюджете на 2020 год. Правительство Украины надеется покрыть дефицит бюджета, заимствовав пять миллиардов долларов от МВФ в рамках транша EFF в обмен на определенныеуступки. Правительство Грузии, прогнозируя потери в 4,3 миллиарда долларов, начало переговоры с международными финансовыми структурами о заимствовании в размере 1 миллиарда долларов. Все страны региона, кроме Азербайджана, России и Казахстана, имеющих “подушку безопасности”, пытаются сбалансировать госбюджет на 2020 год за счет увеличения внешнего государственного долга и пересмотра дефицита бюджета, что впоследствии обходится очень дорого.

По его словам, Азербайджан, в отличие от стран региона, в рамках борьбы с этим кризисом не пошел ни на внешние заимствования, ни на девальвацию, и полагается только на собственные ресурсы.В рамках действующего бюджетного законодательства за счет резервного фонда Президента и других резервных источников на борьбу с кризисом, в частности, на изменение и назначение ряда расходов путем переоценки приоритета бюджетных расходов выделены средства в целом в размере 1,35 миллиарда манатов. Кроме того, ожидаются дальнейшее повышение эффективности инвестиций и текущих расходов, а также поиск новых финансовых источников для обеспечения бюджета борьбы с кризисом, финансовое бремя которого превышает 2,5 миллиарда манатов.

Помимо этого, как сказал директор ЦАЭРКА, в Азербайджане не только пересматриваются параметры бюджета, но и меняются макроэкономические рамки по мере возникновения необходимости в пересмотре фискальной и соответственно макроэкономической политики для изменения бюджетных рамок. Правильное составление макропараметров обуславливает прогнозирование бюджетных показателей. Для этого в Системе национальных счетов должны быть проанализированы счета производства, первичного и вторичного распределения и конечного пользования. Также необходимо провести переоценку ВВП на основе анализа по методу расходовдля соответствия функциональной классификации (включая экономическую классификацию) государственного бюджета. Анализ ВВП методом расходов показывает, что в оставшейся части года потребление домашних хозяйств и государственных учреждений, а также чистый экспорт будут склонны к снижению, но, с другой стороны, из-за низких цен доходы нефтяного, а также двадцати наиболее подверженных влиянию пандемии сфер ненефтяного сектора сократятся.

Гасымлы отметил, что главой государства были определены три основные цели экономической политики на текущий год: экономическая стабильность, занятость и благосостояние, экономический рост. Исходя из этих целей, определение приоритетов в расходахв бюджетной политике, дальнейшее повышение прозрачности и повышение эффективности расходов определены как основные направления.

"Для обеспечения фискальной устойчивости определены такие меры, как амнистия капитала и имущества, приватизация, снижение бюджетной нагрузки путем повышения эффективности управления государственными предприятиями, повышение прозрачности и экономической эффективности инвестиционных программ и повышение прозрачности государственных закупок. Кроме того, решающим в обеспечении устойчивого экономического роста будет привлечение частных инвестиций", - подытожил Гасымлы.

(Текст: Эльдар Джанашвили)