Правительство Азербайджана продолжает оказывать финподдержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", с 14 апреля в министерство экономики для выплаты определенной части заработной платы наемным работникам обратились 12457 налогоплательщиков и 19764 индивидуальных (микро) предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), всего обратился для получения финансовой поддержки 32221 налогоплательщик, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Согласно данным министерства,12457 налогоплательщик, у которых 143229 наемных работников, подали заявки в рамках проекта по выплате определенной части заработной платы наемных работников. Государственная налоговая служба при министерстве экономики рассмотрела и одобрила обращения 10051 налогоплательщика, у которых насчитывается 102004 работника, и направила средства в министерство финансов для перечисления на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой поддержки заявок, утвержденных по этой программе, на сегодняшний день составляет 45,85 миллиона манатов, в том числе сумма, подлежащая уплате на первом этапе, составляет 22,9 миллиона манатов. По состоянию на 14 апреля Государственное казначейство при министерстве финансов перечислило 8309 налогоплательщикам 16,64 миллиона манатов для выплаты заработной платы 76756 наемных работников.

Как отмечается в информации, соответствующий персонал интенсивно работает для оперативного рассмотрения обращений и ежедневно информирует об этом общественность. Информация о результатах подачи заявок в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в электронные кабинеты налогоплательщиков в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) и на мобильные телефоны в виде SMS. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться в колл-центр “195” Государственной налоговой службы и местные налоговые органы, где они состоят на учете.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них и другой полезной информацией:

министерство экономики:https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при министерстве экономики:https://bit.ly/34CBkEw

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva