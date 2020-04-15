Растут накопления грузинского фонда StopCov

БАКУ/Trend/ - В общей сложности в грузинском фонде StopCov, созданном 23 марта, уже накоплено 128,2 миллиона лари (около 40,65 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Средства, собранные для фонда StopCoV, должны быть использованы для оказания помощи уязвимым группам населения во период вспышки коронавируса в Грузии.

К числу последних компаний, внесших пожертвования в фонд, относятся такие компании, организации и учреждения, как LC Waikiki - 100 000 лари (31 695 долларов США), Georgian Beer Company - 50 000 лари (15 847 долларов США), Georgian Building Group - 30 000 лари (9 508 долларов США), Sonnet Construction - 30 000 лари ( 9 508 долларов США), ЗАО Lagidze - 7 000 лари (2 218 долларов США), Badiauri - 3 000 лари (950,87 долларов США) и «Flooring Group» - 2 000 лари (633,91 долларов США).

Кроме того, частные лица также внесли пожертвования в фонд, сообщает пресс-служба фонда.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии достигло 306.

Отметим, что 21 марта Грузия объявила чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)