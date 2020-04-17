АБИИ увеличил фонд программы антикризисного механизма в условиях пандемии до $10 млрд

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) принял решение увеличить до $10 млрд объем фонда, предназначенного для оказания поддержки государственному и частному сектору в странах - членах банка в преодолении негативных последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте финансовой организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

3 апреля банк объявил о запуске антикризисного механизма для своих клиентов в условиях распространения коронавируса с первоначальным объемом финансирования в размере $5 млрд. Программа помощи предназначена для поддержки как государственных, так и частных структур, столкнувшихся с серьезными финансовыми проблемами в условиях пандемии. Объектами финансирования в течение ближайших 18 месяцев должны стать отобранные проекты в странах - членах банка.

В заявлении АБИИ указывается, что запросы на финансирование значительно превысили изначальный объем фонда в 5 млрд. "Мы стоим перед огромным вызовом, поскольку глубина и серьезность кризиса увеличиваются с каждым днем. Чрезвычайно важно, чтобы мы отреагировали на срочные и масштабные запросы со стороны наших клиентов посредством значительного увеличения объема наших ответных мер", - приводит пресс-служба банка слова президента АБИИ Цзинь Лицюня.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций со штаб-квартирой в Пекине начал свою операционную деятельность в 2016 году. Задача этой многосторонней финансовой структуры, число членов которой по всему миру возросло до 102, заключается в поддержке устойчивых инфраструктурных проектов как в Азии, так и за ее пределами.