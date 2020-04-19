Власти США в ближайшие дни выделят $300 млрд на поддержку малого бизнеса

Власти США рассчитывают в ближайшие несколько дней выделить дополнительно 300 млрд долларов на поддержку предприятий малого бизнеса в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что Конгресс США в ближайшее время одобрит выделение дополнительных средств. По нашим подсчетам, 300 млрд долларов должно хватить на то, чтобы [займы] получили практически все", - указал глава американского Минфина. При этом он отметил, что договоренности об этом могут быть достигнуты уже к вечеру воскресенья.

"Я думаю, что мы достигнем соглашения, Сенат одобрит его уже завтра (в понедельник - прим. ТАСС), а Палата представителей - во вторник. Уже к среде мы возобновим [выдачу займов предприятиям малого бизнеса]", - подчеркнул глава финансового ведомства. При этом он также отметил, что властям удалось договориться о выделении 50 млрд долларов в рамках программы займов на случай чрезвычайных происшествий Управления по делам малого бизнеса США.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около 350 млрд долларов направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы. В минувший четверг эта сумма была исчерпана.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксированы более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 39 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,2 млн человек, зафиксировано свыше 150 тыс. смертельных исходов.