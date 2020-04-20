Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в понедельник очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 200 миллионов манатов, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 29 с лишним процентов – восемь инвесторов подали 12 заявок на общую номинальную сумму в 253,87 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 99,44 до 99,45 маната с доходностью от 7,24 до 6,76 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,44 маната (7,24 процента), средневзвешенная цена составила 99,4624 маната. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 13 мая 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 20 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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