Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил гособлигации сроком на 18 лет

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2043008682 со сроком погашения 6840 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, передает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Цена облигаций во время размещения аукциона составила 1003,25 маната, объем облигаций, размещенных по номинальной стоимости, составил 30 миллионов манатов.

Общая сумма заказов по номиналу также составила 30 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций – 27 ноября 2038 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)