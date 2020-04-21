Ценные бумаги минфина Азербайджана привлекли многократный спрос

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 15 заявок в ценовом диапазоне от 88,5514 маната (при доходности в 13 процентов) до 93,49 маната (6,99 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 93,4916 маната (6,99 процента), а средневзвешенная цена – 93,4916 маната (6,99 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 71,1 миллиона манатов, а объем размещения – 20 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 20 апреля 2021 года.

Участники торгов должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 22 апреля 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)