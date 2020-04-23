Межбанк Азербайджана сократил обязательства
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Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий
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В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб
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NEQSOL Holding объявляет о назначении нового заместителя генерального директора, руководителя телеком направления
"Азеришыг" о положительном влиянии на уровень платежной дисциплины повышения льготного лимита потребления электричества
Японский банк международного сотрудничества заинтересован в продолжении партнерства с Туркменистаном
Проведено онлайн-заседание комитета парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам
Готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку - российский эксперт
Nar продолжает поддерживать «Систему получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима»