Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, данное решение синхронизировано с соответствующими мерами, предусмотренными в распоряжении Кабинета Министров Азербайджана, а также предусматривает более широкие направления, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов физических лиц, выданных за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, реструктуризацией бизнес-кредитов, выданных за счет средств государственных фондов, а также поддержки участников страхового рынка и рынка капитала.
Лента новостей
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы “военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование»
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим
Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане
В Азербайджане разрабатываются инструкции для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте