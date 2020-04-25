Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, данное решение синхронизировано с соответствующими мерами, предусмотренными в распоряжении Кабинета Министров Азербайджана, а также предусматривает более широкие направления, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов физических лиц, выданных за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, реструктуризацией бизнес-кредитов, выданных за счет средств государственных фондов, а также поддержки участников страхового рынка и рынка капитала.