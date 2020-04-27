Правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии

Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Suddeutsche Zeitung.

Как указывает издание, это самое значительное падение ВВП со времени основания Федеративной Республики. По оценке властей, пик кризиса уже достигнут. Правительство ФРГ рассчитывает, что во второй половине 2020 года и в следующем году ситуация постепенно будет выправляться, но экономического уровня до пандемии и в 2021 году достигнуть не удастся.

В прогнозе речь идет примерно о 3 млн безработных в Германии в этом году. Правительство ожидает вследствие пандемии также волны банкротств.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.