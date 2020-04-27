Банки Азербайджана обсудили механизм применения кредитных льгот от ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось очередное заседание президиума Ассоциации банков Азербайджана в расширенном составе, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию.

Отмечается, что 23 апреля 2020 года состоялось обсуждение механизма применения решения "О дополнительных мерах по поддержке населения и бизнеса в условиях коронавирусной пандемии", принятого правлением Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как известно, данное решение синхронизируется с предусмотренными соответствующим распоряжением Кабинета Министров Азербайджана мерами, а также предусматривает более широкие направления, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов, выданных физическим лицам за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, кредитов бизнес-назначения, выданных за счет средств банков и государственных фондов, а также поддержкой участников страхового и капитального рынков.

Члены АБА особо отметили, что правительством начаты широкомасштабные работы в связи со снижением негативного воздействия на экономику Азербайджана, охватывающие макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и создание соответствующих рабочих групп с участием Центрального банка, министерства экономики и других связанных структур, включая Ассоциацию банков Азербайджана.

В продолжение этих комплексных и системных мероприятий члены АБА, руководствуясь планом дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса Центрального банка, проанализировав текущую ситуацию, обсудили некоторые практические моменты, предусмотренные в документе, и ответили на возникшие вопросы.

В конце заседания, в соответствии со сложившейся ситуацией, была еще раз подчеркнута важность продолжения таких мер, как обеспечение бесперебойности оказываемых населению банковских и финансовых услуг в течение всего карантинного периода, кредитование экономики, защита прав потребителей банковских финансовых услуг.

Отметим, что Ассоциация банков Азербайджана (АБА) была учреждена коммерческими банками в 1990 году. Основная цель АБА заключается в защите интересов организаций-членов, оказании помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах деловых услуг и координации их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 29 банков и 4 небанковские организации.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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