Азербайджанский Yelo Bank закрыл кредиты на сумму свыше 16 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - Благодаря Указу Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике" от 28 февраля 2019 года, имевшему большое значение для освобождения финансового сектора от неработающих активов, обеспечения ликвидности и оживления сектора в целом, Yelo Bank закрыл 8 504 кредита на сумму 16,4 миллиона манатов.

Об этом на брифинге с журналистами сообщил председатель правления банка Николоз Шургая, сообщает в среду Trend с мероприятия.

Также, по словам Шургая, в рамках указа было реструктуризовано 2 898 кредитов на сумму 7,7 миллиона манатов.

Помимо этого, 9 372 клиентам были выплачены компенсации на сумму 11,4 миллиона манатов.

Объем списанных процентов составил 21,9 миллиона манатов.

Отметим, что согласно указу, за счет средств госбюджета была выплачена увеличенная в манатах в результате девальвации часть основных кредитных долгов физических лиц в иностранной валюте с основной суммой до десяти тысяч долларов США.

Эта реформа, охватывающая в целом более 800 тысяч граждан, привела к росту удовлетворенности населения. Что касается влияния на банковский сектор, то можно отметить, что удельный вес проблемных активов в общем кредитном портфеле снизился на 2,6 процента и тем самым привел к его оздоровлению.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)