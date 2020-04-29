На какую сферу экономики Азербайджана пришлась наибольшая доля кредитных вложений?
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане выявлены 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 46, скончался один человек - Оперативный штаб
В ежегодный отчет Комиссии США по международной религиозной свободе включена информация в связи с Азербайджаном
Дизайнер, которого выбрали Бейонсе и Дженнифер Лопес: Мое сердце и душа всегда с Азербайджаном! (ВИДЕО)
Азербайджанским шелководам роздано 20 тысяч коробок промышленных личинок гибридного шелкопряда (ФОТО)
Азербайджанская экс-телеведущая обратилась из Миннесоты, где от коронавируса погибло 300 человек (ВИДЕО)
Люди должны придерживаться определенных правил и после отмены карантина в Азербайджане - Главный инфекционист
Ассоциация дружбы Вьетнама-Азербайджана оказала поддержку азербайджанскому народу в борьбе с COVID-19
В скором будущем появится больше высокотехнологичных организаций, отвечающих требованиям новой эры - азербайджанский эксперт
Эльмир Велизаде: Взращивание местных кадров играет важную роль в формировании сектора ИКТ в Азербайджане
Среди немногих постсоветских стран Азербайджан смог выработать индивидуальную стратегию национального развития - белорусский депутат
Обнародованы санитарно-гигиенические правила работы ресторанов и кафе в Азербайджане после карантина
Письма благодарности: Господин Президент, всенародная любовь является отражением Вашей любви к Родине и народу