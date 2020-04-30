Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

Темпы падения экономической активности в США во втором квартале текущего года, скорее всего, будут беспрецедентными. Об этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом экономическая активность во втором квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня", - сказал Пауэлл. По его словам, ожидается также высокий уровень безработицы.

Снижение базовой процентной ставки не сможет остановить резкое падение экономической активности в США, вызванное закрытием предприятий в связи с пандемией нового коронавируса, добавил он. "Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце мы понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что мы, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен", - сказал Пауэлл.

"Конечно, снижение процентной ставки не может остановить резкое падение экономической активности, вызванное закрытием [предприятий] и другими формами социального дистанцирования", - добавил глава ФРС.

ФРС США использует свои кредитные полномочия в беспрецедентной степени, однако не может предоставлять займы неплатежеспособным компаниям, отметил Пауэлл. Его спросили, как ФРС оценивает риски предоставления кредитов компаниям, которые не могут их погасить из-за последствий пандемии нового коронавируса. "Мы используем свои кредитные полномочия в беспрецедентной степени. <...> Их нам предоставил Конгресс, <...> и [согласно закону] мы не можем кредитовать неплатежеспособные компании [даже в нынешней ситуации]", - отметил Пауэлл.

По его словам, в III квартале экономика США может значительно вырасти, однако существует риск появления второй волны распространения нового коронавируса. "Что касается III квартала, то может произойти весьма значительный рост [экономики]. Даже с учетом уровня [ее] падения, темпы роста могут быть довольно значительными, хотя маловероятно, что они быстро вернут нас к докризисным показателям. Этот период несет риск новых вспышек вируса, чего мы хотели бы избежать", - отметил он.

Глава ФРС также заявил, что сейчас не время решать проблему госдолга США и нужно сделать все возможное для поддержки экономики страны.