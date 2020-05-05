В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 113 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине, посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Фонде собрано более 113 миллионов манатов: «Информация обо всех направлениях, по которым будут израсходованы пожертвования, будет размещена на сайте. «Самое большое пожертвование в Фонд – 20 миллионов манатов внес Президент Ильхам Алиев».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)