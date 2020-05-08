Регулятор Калифорнии оштрафовал PG&E на $1,9 млрд из-за природных пожаров

Комиссия коммунальных предприятий американского штата Калифорния в четверг одобрила штрафные санкции на сумму $1,9 млрд в отношении энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E), на которую частично возложена ответственность за возникновение природных пожаров, которые привели к гибели более ста человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, регулятор предприятий коммунального хозяйства в четверг решил не добавлять к сумме штрафа еще $200 млн. Представители PG&E убедили членов комиссии воздержаться от такого шага, который ставил под угрозу договоренность компании с инвесторами о выкупе ее акций на сумму $9 млрд. Речь идет о ценных бумагах нового энергетического предприятия, которое должно быть учреждено после завершения процедуры банкротства и реорганизации Pacific Gas and Electric, пояснило агентство.

Комиссия обязала акционеров PG&E оплатить совершенствование регламента противопожарной безопасности на сумму около $1,8 млрд и иные работы стоимостью еще $114 млн.

PG&E в декабре прошлого года согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, понесшим ущерб от природных пожаров в 2017 и 2018 годах. Возмещение нанесенного урона будет проводиться параллельно с реорганизацией деятельности энергетического предприятия в свете угрозы его банкротства. PG&E направила в суд по делам банкротств ходатайство о предоставлении временной защиты в связи с невозможностью выплачивать огромную компенсацию и сохранять рентабельность.