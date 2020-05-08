В налоговых поступлениях в госбюджет Азербайджана вырос удельный вес НДС

БАКУ/Trend/ - В апреле 2020 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 356,9 миллиона манатов, что на 5,5 процента меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные ГТК.

В марте текущего года сумма таможенных пошлин составила 69,67 миллиона манатов, или 19,5 процента от всех поступлений, НДС – 272,7 миллиона манатов (71,5 процента), акцизы – 43,85 миллиона манатов (3,3 процента), дорожный налог - 2,01 миллиона манатов (0,1 процента).

Удельный вес собранного НДС увеличился на 5,5 процентных пункта за счет сокращения акцизной доли на 15 процентных пунктов.

По сравнению с апрелем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце сократились на 20,4 процента, от НДС – выросли на 1,8 процента, от акцизов – сократились на 34,3 процента. Поступления от дорожного налога сократились на 40,8 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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