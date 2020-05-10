Глава ЕК пригрозила начать против Германии санкционную процедуру из-за решения суда по ЕЦБ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не исключает запуска против Германии санкционной процедуры за нарушение законодательства ЕС в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) в Карлсруэ по Европейскому центробанку (ЕЦБ). Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом глава ЕК уведомила депутата Европарламента от "зеленых" Свена Гигольда.

"Я отношусь к этому делу очень серьезно", - приводятся слова фон дер Ляйен из документа. Она пообещала тщательно проанализировать решение германского суда. "На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений [ЕС]", - подчеркнула глава ЕК. "Последнее слово в том, что касается законодательства ЕС, остается всегда за Европейским судом", - считает она.

Гигольд ранее призвал Еврокомиссию начать проверку в отношении Германии на предмет нарушения европейского законодательства, отметило агентство.

5 мая ФКС высказал мнение, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии. Скупка гособлигаций, осуществляемая с 2015 года с целью оживления экономики ЕС, противоречит основному закону ФРГ, поскольку к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены правительство ФРГ и Бундестаг, считают в ФКС. По сути германский суд подтвердил, что действия ЕЦБ фактически лишают Берлин части экономического суверенитета без согласия на это правительства Германии.

Бундесбанку (Федеральному банку) тем самым было запрещено по истечении переходного срока (три месяца) участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока Совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Таким образом, германский суд не согласился с решением Европейского суда, который в 2018 году постановил, что практика ЕЦБ по скупке облигаций, которую особенно критикуют в Германии, законна.

Это решение может вызвать серьезный юридический раскол в Евросоюзе и углубить противоречия между государствами-донорами (Германией и странами Северной и Северо-Западной Европы) и государствами-получателями (Восточная и Южная Европа) денег из бюджета ЕС. Этот конфликт обретает особую остроту в нынешний период, когда страны Евросоюза обсуждают планы финансирования общеевропейских программ восстановления после эпидемии коронавируса, которые неизбежно приведут к повышенным расходам со стороны ведущих стран ЕС.