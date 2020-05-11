В Азербайджане существенно увеличился объем таможенных поступлений

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле 2020 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана достигли 1,35 миллиона манатов, что на 3,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные ГТК.

В январе-апреле 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превышали 1,39 миллиарда манатов.

Совокупный объем поступлений с начала года в течение апреля увеличился на 36 процентов.

За первые четыре месяца текущего года сборы по таможенным пошлинам составили 327,5 миллиона манатов или 24,3 процента от всех поступлений, по линии НДС – 963,9 миллиона манатов (71,5 процента), акцизов – 43,84 миллиона манатов (3,3 процента) и дорожного налога - 12,64 миллиона манатов (один процент).

По сравнению с апрелем прошлого года поступления от таможенных пошлин в прошлом месяце выросли на четыре процента, от НДС – сократились на 0,4 процента, от акцизов – более чем в два раза. Поступления от дорожного налога сократились на 4,4 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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