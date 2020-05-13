Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 мая

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 мая установлен на уровне 1,7 и 1,8437 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду: