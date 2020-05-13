ЕБРР ожидает роста экономики Азербайджана в 2021 году

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП Азербайджана в 2021 году восстановится и вырастет на три процента, сообщает Trend со ссылкой на отчет банка.

"По предварительным оценкам, объем производства в Азербайджане в 2019 году вырос незначительно - на 2,2 процента, что обусловлено ростом ненефтегазового сектора на 3,6 процента. Динамичный рост показали также сельское хозяйство и сфера услуг. Низкая инфляция (ниже 3%) позволила Центральному банку продолжить снижение ставки рефинансирования до 7,25 процента в конце января 2020 года", - отмечают аналитики.

Согласно отчету, поскольку углеводородный сектор генерирует более трети ВВП, примерно две трети государственных доходов и 90 процентов экспортных поступлений, недавнее снижение цен на нефть сильно скажется по экономике Азербайджана в 2020 году.

В отчете банка также говорится, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в марте продал местным банкам почти два миллиарда долларов на фоне резкого роста спроса. В апреле давление на валюту ослабло. Стремясь повысить доверие к банковскому сектору, власти продлили полную гарантию по всем вкладам до конца декабря 2020 года. На сегодняшний день обменный курс остается стабильным. Крупные активы ГНФАР (примерно 90 процентов ВВП) продолжат смягчать последствия от внешнего шока, влияющие на экономику страны, однако продолжительный период низких цен на нефть и слабого мирового спроса может привести к серьезным дисбалансам в мировой экономике.

"На фоне этих событий мы ожидаем, что экономика сократится на 3% в 2020 году и восстановится на столько же в 2021 году", - отмечается в отчете.

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд. евро в различные сектора: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)