Центробанк Азербайджана и ЕБРР подписали соглашение о свопе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о свопе на общую сумму в 200 миллионов долларов в целях повышения доступа к финансовым ресурсам реального сектора в период коронавирусной пандемии, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Тем самым ЕБРР получит новые возможности для оказания кредитной поддержки местным компаниям в национальной валюте, получая надежный доступ к местной валюте. Предполагается, что 50 миллионов долларов (в нацвалюте - 85 миллионов манатов), будет предоставлено местным относительно небольшим компаниям, столкнувшимся с временными трудностями в текущем году.

Соглашение, достигнутое между ЦБА и ЕБРР в результате применения азербайджанским регулятором стратегии, осуществляемой на международном уровне, тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями и международного рамочного соглашения по производным финансовым инструментам на денежном и капитальном рынках страны, будет способствовать расширению использования производных финансовых инструментов в стране и их использованию в качестве альтернативного инструмента финансирования, а также для поддержки субъектов бизнеса, затронутых влиянием пандемией.

В то же время, между ЦБА и ЕБРР продолжается сотрудничество по осуществлению эмиссии облигаций в манатах на местном рынке и гармонизации правовых рамок рынка производных финансовых инструментов с международными стандартами в направлении развития рынка капитала Азербайджана.

ЕБРР осуществляет долгосрочное плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. На сегодняшний день им выделено экономике Азербайджана 3,3 миллиарда евро по 170 проектам. ЕБРР также оказывает бизнес-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и техническую поддержку в улучшении финансовых результатов и развития более 1000 компаний.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)