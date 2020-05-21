Внешний долг Азербайджана не несет рисков в условиях пандемии

Финансы 21 мая 2020 15:06 (UTC+04:00)
Внешний долг Азербайджана не несет рисков в условиях пандемии

БАКУ /Trend/ - Уровень внешнего долга Азербайджана по сравнению с другими развивающимися странами находится на низком уровне, и особых рисков в условиях пандемии не несет. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на аналитика Центра Анализа экономических реформ и коммуникаций Нармин Кязымлы.

По ее словам, в настоящее время финансовое положение стран побуждает международные финансовые учреждения делать все возможное для борьбы с нерегулярными дефолтами и предотвращения разрушительного долгового кризиса. Это также говорит о том, что избавление от долга должно играть центральную роль в глобальном ответе на пандемию.

Аналитик отмечает, что пандемия коронавируса (Covid-19) стала одной из самых серьезных проблем в мире,и в настоящее время коронавирус оказывает серьезное влияние не только на здоровье, но и на благосостояние населения мира, вызывая экономическую отсталость в глобальном масштабе. Такие меры борьбы с пандемией, как закрытие границ, замедление производства и содержание людей в карантине приводят к сокращению экспорта, денежных переводов и ужесточению условий кредитования для развивающихся стран.

Китайская экономика, подвергшаяся негативному влиянию коронавирусной пандемии, в январе и феврале 2020 года впервые после длительного периода начала ослабевать, а производство промышленной продукции сократилось на 13,5 процента. Экономическая активность снизилась из-за введения карантинного режима и в других странах. Текущее состояние мировых финансовых рынков указывает на серьезные экономические последствия. В сфере путешествий, развлечений, отдыха и некоторых производственных фирмах произошло значительное снижение доходов и прогнозируется, что другие сектора также будут хронически испытывать потери.

Чтобы уменьшить экономическое влияние пандемии коронавируса, правительства применяют программы поддержки на основе как для домашних хозяйств, так и для фирм. Многие страны, включая Германию, Францию, Швецию и Данию, расширяют свои пособия по безработице и Гарантию краткосрочных доходов от бизнеса. Италия реализует программы поддержки массового бизнеса, прямые переводы в домохозяйства США. Правительство Франции заявило, что ни одна компания не столкнется с риском банкротства, независимо от размера. Так же поступают и другие страны. Они предлагают неограниченную кредитную поддержку банков общественного развития Германии, кредитную гарантию для местных компаний Франции и Испании в размере 300 миллиардов и 100 миллиардов евро соответственно.

В мире практически нет страны, которая не ощущает негативного влияния пандемии. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в этом году снижения экономической активности в 170 странах. Это также означает снижение среднего уровня жизни в этих странах. Пандемия оказывает свое влияние на развивающиеся страны несколькими разными способами, одним из которых является резкое падение цен на экспортируемые ими промышленные товары.

В результате экстренных мер также происходит закрытие многих производственных и промышленных предприятий по всему миру, что приводит к тому, что спрос на эти товары сокращается, и цены соответственно быстро снижаются. Полное влияние пандемии на товарные рынки будет зависеть от степени ее тяжести и продолжительности, а также от метода стратегического реагирования мирового сообщества.Так, по сравнению с 2019 годом ожидается, что в 2020 году цены на энергию, включая природный газ и уголь, будут в среднем на 40 процентов ниже.При этом произошло резкое снижение цен и на другие товарные товары. Например, медь сейчас стоит примерно на 18 процентов дешевле, чем в середине января, а цена цинка - на 20 процентов. Падение этих цен наносит ущерб предприятиям и государственным доходам в странах, экспортирующих данную продукцию.Также наблюдается снижение спроса на некоторые виды непродовольственных товаров. По данным Всемирного банка, экспорт цветов в Кению снизился на 80 процентов.

Обратной стороной кризиса является то, что сельскохозяйственные товары в период пандемии понесли меньший ущерб, так как пандемия вызвала дальнейшее увеличение продовольственного спроса на аграрную продукцию, особенно на продукты питания и текстиль. Страны с низким доходом особенно уязвимы в этом случае. Например, в большинстве африканских стран пятая часть населения уже страдает от нехватки пищи.

Также для развивающихся стран увеличение разницы в ценах на предложение по казначейским облигациям США (спред) является показателем риска отказа и страха суверенного дефолта и свидетельствует о серьезном спаде в исполнении первоначальных рыночных показателей, суверенных долгов, валюты и капиталов этих стран. Снижение стоимости национальной валюты еще больше увеличивает проценты по долгам или проценты в других валютах. Соответственно, повышенная чувствительность к риску и глобальная неопределенность с пандемией COVID-19 заставляют инвесторов переводить свои капиталы из развивающихся рынков в безопасные убежища (например, путем покупки казначейских облигаций США).

Тем не менее, пандемия нанесла значительный ущерб и экономике развитых стран. Например, доходы экономики Германии с 2009 года впервые в этом году снизились на 10 процентов. В США в первые три месяца 2020 года производство сократилось на пять процентов, что стало самым резким снижением с 2008 года. При этом большинство американских аналитиков ожидают, что наибольшие снижения придутся на второй квартал, а рост безработицы достигнет 40 процентов населения, что почти вдвое выше показателей в период Великой Депрессии.

ВВП Великобритании по прогнозам сократится минимум на пять процентов. Экспортная экономика Японии по прогнозам, также сократится, но на три процента.

Известны и превентивные меры международного сообщества, Международный валютный фонд и ведущие экономики мира предприняли некоторые шаги для снижения бремени процентов по долгам и платежам в течение следующих нескольких месяцев. Так, МВФ согласился удовлетворить в течение ближайших шести месяцев платежи 185 стран Африки. Страны G20 также договорились об отмене платежей по долгам для более крупной группы бедных стран с мая до конца года. Это решение включает в себя выплату долгов правительствам G77 из стран 20. Это означает, что государство может мобилизовать свои средства на борьбу с вирусом, а не тратить их на погашение долгов как минимум в ближайшие несколько месяцев.

До конца марта МВФ и Всемирный банк договорились об отмене долга 76 стран-членов Международной Ассоциации развития, а Фонд также выдал срочные кредиты 16 странам на общую сумму 3,8 миллиарда долларов.

Тем не менее, как только кризис Covid-19 будет преодолен и будут предприняты шаги для стабилизации ситуации, цепочки поставок будут восстановлены, и люди вернутся к работе в надежде вернуть часть своих потерянных доходов, однако реальное экономическое восстановление может занять довольно много времени в результате нерешенных финансовых и долговых кризисов. Учитывая массовое накопление внешнего долга как развитых, так и развивающихся стран после финансового кризиса 2008 года, даже небольшой новый риск может иметь долгосрочные разрушительные последствия.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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