Азиатский банк развития о деятельности в регионах Азербайджана в 2020 году

Финансы 22 мая 2020 09:00 (UTC+04:00)
Азиатский банк развития о деятельности в регионах Азербайджана в 2020 году

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане реализуются три проекта с привлечением кредитов, финансируемых Азиатским банком развития (АБР), а активный портфель Банка в стране включает также шесть проектов технической помощи и несколько финансируемых Банком региональных грантов на консультативную поддержку государственным учреждениям, сообщили Trend в АБР.

Так, из региональных целевых фондов под управлением АБР финансируются, в частности, пилотный проект плавучей солнечной электростанции, консультации по вопросам политики в области оптимизации адресной социальной помощи, внедрение накопительной пенсионной системы и запуск гендерно ориентированного бюджетирования, а также управление проектом государственно-частного партнерства в секторе образования и развитие потенциала персонала, работающего над стандартами безопасности пищевых продуктов. Все проекты в портфеле АБР находятся на верном пути и одинаково важны для развития экономики, отмечается в сообщении.

Проекты АБР в основном направлены на развитие регионов Азербайджана. Например, АБР поддерживает финансирование двух дорожных проектов: восстановление дорог Укар-Зардаб (R32) и Евлах-Шеки (M5).

Одной из важных целей этих проектов, отмечают в Банке, является соединение фидерных дорог с проектной магистралью и увеличение социально-экономических выгод местных общин и сельского населения.

"Мы надеемся, что обе дороги в соответствии с планом будут построены и открыты для движения до конца этого года." - сказали в АБР, отметив, что финансируемый АБР проект развития железных дорог также улучшит сообщение.

Так, вдоль линии участка Сумгаит-Ялама будет построено не менее 14 железнодорожных станций. В последнее время на некоторых объектах проекта уже начались строительные работы.

В настоящее время также прорабатывается новый проект технической помощи по улучшению экосистемы для развития стартапов. Так, например, в консультации с компанией Asan Innoland АБР нацелен на использование средств технической помощи для поддержки различных стартапов, связанных с деятельностью в Гяндже и Шеки.

Другими словами, предлагаемая техническая помощь в области знаний и поддержки (KSTA) будет поддерживать Asan Innoland (центр инкубации, ускорения и исследований Инновационного центра при Государственном агентстве по общественным услугам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана), для создания эффективных и действенных институциональных механизмов по содействию технических стартапов на местном уровне. Услуги инкубации и ускорения будут предоставляться в городах Гянджа и Шеки через Гянджинский государственный университет и Азербайджанский государственный аграрный университет, а также через шекинский филиал Asan Innoland.

В этом году Банк также начнет подготовку нового проекта в Нахичеванской Автономной Республике, который будет направлен на совершенствование ирригационной системы и изучение возможности применения высокоуровневых технологий, таких, как инновации в облицовке каналов, использование георешеток для замены стальной арматуры для бетонной облицовки, разработку географической информационной системы, системы диспетчерского контроля и сбора данных, программное обеспечение для управления активами для улучшения управления ирригационными активами, а также экспериментальное тестирование продуктивности воды и производительности систем с использованием дистанционного зондирования и спутника.

"С июля 2019 года мы работаем совместно в рамках Стратегии странового партнерства, которая была одобрена правительством и АБР. Эта новая для Азербайджана Стратегия определяет нашу деятельность до 2023 года. Наше внимание будет сосредоточено на трех стратегических направлениях поддержки диверсификации экономики, к которым относятся стимулирование развития частного и повышение эффективности государственного сектора; а также совершенствование инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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