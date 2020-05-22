Курс маната по отношению к мировым валютам на 22 мая
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 мая установлен на уровне 1,7 и 1,858 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
Валюта
|
22.05.2020
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7
|
1 евро
|
1 EUR
|
1,858
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,1121
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,025
|
1 белорусский рубль
|
1 BYN
|
0,7122
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,3062
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4628
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,0962
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1373
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0684
|
100 чилийских песо
|
100 CLP
|
0,2117
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2387
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2491
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,5327
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2192
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0224
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,0761
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0116
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,004
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,1762
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7501
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4825
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,2139
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,5043
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0041
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0226
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,112
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,3898
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,0739
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0,0961
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,1073
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,1694
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0168
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4114
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0238
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,1963
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4526
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,322
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,2502
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0567
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1656
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0638
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5824
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,0375