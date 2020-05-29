БАКУ /Trend/ - Туркменистан и другие государства-члены ООН обсудили финансовые проблемы, вызванные пандемией COVID-19.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 28 мая 2020 года состоялось совещание в формате видеоконференции, которое было организовано совместно генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом. В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ООН.



Туркменистан был представлен министром финансов и экономики Эзизгельды Аннамухаммедовым.



Отмечается, что обсуждения состояли из трех частей. В ходе первой главы государств и правительств заявили, что готовы способствовать реализации решений для борьбы с мировым экономическим кризисом, а также его последствиями для наиболее уязвимых слоев населения.



Вторая часть представляла собой заседание руководителей международных учреждений. На третьем этапе были обсуждены конкретные меры, которые будут предприняты в рамках данного вопроса.



Сообщается, что сторонами была рассмотрено финансирование конкретных проектов и меры поддержки для развития экономик стран, пострадавших от пандемии COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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