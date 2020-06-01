Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 мая
|
1,7
|
25 мая
|
-
|
19 мая
|
1,7
|
26 мая
|
-
|
20 мая
|
1,7
|
27 мая
|
-
|
21 мая
|
1,7
|
28 мая
|
-
|
22 мая
|
1,7
|
29 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро в связи с объявленными выходными днями с 25-30 мая не изменилась. Средневзвешенный курс составил 1,8580 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,1 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 мая
|
1,8395
|
25 мая
|
-
|
26 мая
|
1,8548
|
26 мая
|
-
|
27 мая
|
1,8600
|
27 мая
|
-
|
28 мая
|
1,8633
|
28 мая
|
-
|
29 мая
|
1,8580
|
29 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,8551
|
Средний курс за неделю
|
1,8580
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился по тем же причинам. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 1,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 мая
|
0,0232
|
25 мая
|
-
|
26 мая
|
0,0234
|
26 мая
|
-
|
27 мая
|
0,0235
|
27 мая
|
-
|
28 мая
|
0,0238
|
28 мая
|
-
|
29 мая
|
0,0238
|
29 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,0235
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире также не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,2502 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,5 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 мая
|
0,2467
|
25 мая
|
-
|
26 мая
|
0,2472
|
26 мая
|
-
|
27 мая
|
0,2504
|
27 мая
|
-
|
28 мая
|
0,2505
|
28 мая
|
-
|
29 мая
|
0,2502
|
29 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,2490
|
Средний курс за неделю
|
0,2502
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)