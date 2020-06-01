Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 мая 1,7 25 мая - 19 мая 1,7 26 мая - 20 мая 1,7 27 мая - 21 мая 1,7 28 мая - 22 мая 1,7 29 мая - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро в связи с объявленными выходными днями с 25-30 мая не изменилась. Средневзвешенный курс составил 1,8580 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,1 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 мая 1,8395 25 мая - 26 мая 1,8548 26 мая - 27 мая 1,8600 27 мая - 28 мая 1,8633 28 мая - 29 мая 1,8580 29 мая - Средний курс за неделю 1,8551 Средний курс за неделю 1,8580

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю не изменился по тем же причинам. Средневзвешенный курс составил 0,0238 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 1,3 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 мая 0,0232 25 мая - 26 мая 0,0234 26 мая - 27 мая 0,0235 27 мая - 28 мая 0,0238 28 мая - 29 мая 0,0238 29 мая - Средний курс за неделю 0,0235 Средний курс за неделю 0,0238

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире также не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,2502 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,5 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 мая 0,2467 25 мая - 26 мая 0,2472 26 мая - 27 мая 0,2504 27 мая - 28 мая 0,2505 28 мая - 29 мая 0,2502 29 мая - Средний курс за неделю 0,2490 Средний курс за неделю 0,2502

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)