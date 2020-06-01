Центробанк Азербайджана привлек банковские средства

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 250 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в 2,8 раза, достигнув 716,5 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента. Срок размещения средств – 14 дней.

Срок оплаты: 15 июня 2020 года.

К проведению депозитных аукционов ЦБА приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион – это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на первое июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili