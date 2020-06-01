Баку /Trend/ - Ситуация в финансовом секторе Азербайджана является удовлетворительной.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса возврата застрахованных вкладов ликвидированных банков Ata Bank и Amrahbank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, за первые пять месяцев 2020 года кредитный портфель в банковском секторе страны вырос с начала года на 2,8 процента.

Он также отметил, что данные показатели обусловлены ростом бизнес-кредитов, увеличившихся с начала года на 4,9 процента, а также ипотечных кредитов, выросших с за этот период на 9,5 процента.

"В целом, с начала года реальному сектору было выдано кредитов в объеме 2,6 миллиарда манатов", - сказал председатель правления ЦБ Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)