Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превышает $56 млн

Финансы 2 июня 2020 13:43 (UTC+04:00)
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превышает $56 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого местные банки приобрели 51,9 миллиона долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе сократился относительно предыдущего показателя на 8,4 процента, или на 4,8 миллиона долларов, составив 56,7 миллиона долларов.

Учитывая количество дней, оставшихся до очередного, проводимого по графику, валютного аукциона, а также с целью обеспечения банками бесперебойности торгов валютой в выходные дни спрос банков на аукционе будет полностью обеспечен.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов. К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено провести внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшей за собой резкое падение цен на нефть.

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(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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