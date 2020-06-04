Официальный курс маната по отношению к мировым валютам

Финансы 4 июня 2020 09:45 (UTC+04:00)
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июня установлен на уровне 1,7 и 1, 9066 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

Валюта

04.06.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9066

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1737

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0247

1 белорусский рубль

1 BYN

0,7107

1 бразильский реал

1 BRL

0,3356

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1001

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1396

1 чешская крона

1 CZK

0,0716

100 чилийских песо

100 CLP

0,2206

1 китайский юань

1 CNY

0,2385

1 датская крона

1 DKK

0,2558

1 грузинский лари

1 GEL

0,5638

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2193

1 индийская рупия

1 INR

0,0225

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1321

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,012

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1826

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7684

1 израильский шекель

1 ILS

0,4886

1 канадский доллар

1 CAD

1,2583

1 кувейтский динар

1 KWD

5,515

1 казахский тенге

1 KZT

0,0043

1 киргизский сом

1 KGS

0,0231

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3975

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0779

1 молдавская лея

1 MDL

0,0978

1 египетский фунт

1 EGP

0,1057

1 норвежская крона

1 NOK

0,1791

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0167

1 польский злотый

1 PLN

0,4321

1 российский рубль

1 RUB

0,0248

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,213

1 саудовский риал

1 SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3394

1 турецкая лира

1 TRY

0,2519

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0568

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0635

100 японских иен

100 JPY

1,5593

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0913
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