Билл Гейтс пожертвовал $100 млн на распространение вакцины от коронавируса

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс сообщил, что направил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы сделать вакцину от коронавируса доступнее. Деньги были выделены из фонда Билла и Мелинды Гейтс, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Средства пойдут на то, чтобы после разработки вакцины от инфекции, ее могли скорее доставить в нуждающиеся страны, особенно бедные.

«Это позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины все нуждающиеся <...> получили бы к ней доступ», — заявил Гейтс во время саммита GAVI.

В мире выявлено более 6,6 млн заразившихся COVID-19, выздоровели свыше 3,2 млн пациентов, а скончались почти 390 тыс. человек.