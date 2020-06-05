Участники всемирного саммита по вакцинации собрали 8,8 млрд долларов
8,8 млрд долларов было собрано на Всемирном саммите по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Собранные средства будут направлены на работу Глобального альянса по вакцинам и иммунизации в течение пяти следующих лет. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.
Отмечается, что собранная сумма оказалась фантастической. Всего для альянса планировалось собрать 7,4 млрд долларов в период с 2021-й по 2025 год.
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