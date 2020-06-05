Трамп поручил минфину выработать меры по защите инвесторов США, работающих с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов в течение 60 дней выработать меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем. Соответствующий меморандум, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликован в четверг пресс-службой Белого дома. По мнению американской администрации, китайская сторона не выполняет меры по защите инвесторов и препятствует аудиту.

"Китайские компании получали выгоду от финансовых рынков США, привлеченный капитал помогал быстрому экономическому росту Китая. Пока Китай получал выгоду от американских рынков, китайское правительство препятствовало соблюдению компаниями мер защиты инвесторов, что требуется от всех компаний, размещающих акции на биржах США, - отмечается в тексте. - Неправильно и опасно для Китая извлекать прибыль из наших рынков без соблюдения важных мер защиты, соблюдения которых оправданно ожидают и заслуживают инвесторы".

По утверждению Белого дома, китайская сторона якобы не разрешает аудиторским фирмам передавать документы о своей работе в Комиссию по бухгалтерскому надзору (англ. PCAOB).

В связи с этим Трамп поручил министру финансов Стивену Мнучину созвать президентскую рабочую группу по финансовым рынкам для обсуждения "создаваемых правительством Китая рисков для американских инвесторов посредством несоблюдения международных обязательств по открытости и подотчетности и отказа позволить компаниям следовать законам США".

"В течение 60 дней после [публикации] меморандума группа должна предоставить отчет. В отчете должны содержаться рекомендации по защите инвесторов на финансовых рынках США, <...> [а также] рекомендации по действиям Комиссии по ценным бумагам и биржам (англ. SEC) или PCAOB, включая инспекции и обеспечение соблюдения [мер] в отношении аудиторских фирм, которые не предоставляют документы об аудите или не соблюдают законы США по ценным бумагам", - говорится в документе.