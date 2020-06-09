Всемирный банк ожидает роста экономики Азербайджана в 2021 году

БАКУ/Trend/ - Согласно обнародованному прогнозу Всемирного Банка (ВБ) на ближайшие два года, экономика Азербайджана в 2021 году восстановится и вырастет на 2,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на отчет банка.

По предварительным оценкам ВБ, объем ВВП в Азербайджане в 2019 году вырос незначительно - на 2,2 процента.

"Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии наряду с обвалом мировых цен на сырьевые товары, сбоем в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и резким повышением степени неприятия рисков на финансовых рынкax.

В ответ на эту кризисную ситуацию Центральный банк Азербайджана наращивает масштабы поддержки денежно-кредитной системы, а власть использует суверенный фонд в целях стабилизации валюты. Страна объявила о пакетах налогово-бюджетных мер поддержки, однако, с учетом ограниченности потенциала системы здравоохранения, национальная экономика оказалась не настолько подготовленной к пандемии, чтобы завершить год без сокращения внутреннего валового продукта", - отмечается в отчете.

Ожидается, что на темпах роста экономики Азербайджана скажется сохранение цен на нефть на низком уровне, вследствие чего ВБ прогнозирует сокращение ВВП страны в 2020 году на 2,6 процента.

"На фоне этих событий мы ожидаем, что экономика сократится на 2,6 процента в 2020 году и восстановится на 2,2 процента в 2021 году", - отмечается в отчете.

(Автор: Эльдар Джанашвили)