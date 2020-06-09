В Азербайджане за финансовой поддержкой обратилось более 142 тыс. налогоплательщиков - Минэкономики

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 7 июня за господдержкой с целью выдачи определенной части заработной платы наемных работников обратились 28 319 налогоплательщиков, для получения финансовой поддержки бизнеса - 114 290 частных (микро) предпринимателей, в целом - 142 609 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики, сообщили во втоник Trend в министерстве экономики.

Обращения поступили в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, проводимых в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров с целью исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Было отмечено, что обращения, поступившие от 24 169 предпринимателей по выдаче части заработной платы 208 799 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на их банковские счета. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодня обращениям составляет 95,77 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе, составляет 47,88 миллиона манатов. На 7 июня Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 69,12 миллиона манатов 23 584 налогоплательщикам по зарплатам 203 121 наемного работника.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили 114 290 обращений, 106 771 из которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 61,54 миллиона манатов. На 7 июня Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 60,83 миллиона манатов 101 698 частным (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах обращений в рамках программы финансовой поддержки и переводе средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в "электронные кабинеты" налогоплательщиков (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS-сообщений. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться по телефону “195” в Государственную налоговую службу и местные налоговые органы, в которых они состоят на учете.

Отметим, что по нижеследующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них, и другой полезной информацией:

Министерство экономики: https://bit.ly/3ecjpJq;

Государственная налоговая служба при минэкономики: https://bit.ly/34CBkEw.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva