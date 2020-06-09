В Азербайджане зарегистрировано почти 3 млн чеков для возврата НДС

Финансы 9 июня 2020 16:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане зарегистрировано почти 3 млн чеков для возврата НДС

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в течение мая на портале по возврату налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого с платежей в торговых заведениях и объектах общепита, было зарегистрировано 264 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой.

Из них 194 711 или 74 процента зарегистрированных пользователей вводили информацию о чеках кассира в систему через электронный кабинет на портале. В целом, в течение мая на портале было зарегистрировано более чем 2,9 миллиона кассовых чеков граждан.

Сумма НДС, подлежащая возврату по этим чекам, составляет 1,7 миллиона манатов. По уже утвержденным чекам была возвращена и помещена в виртуальную “денежную корзину” в электронном кабинете потребителей сумма НДС в размере 207,8 тысячи манатов, оставшаяся же сумма НДС находится в ожидании по сроку возврата.

Напомним, что согласно правилам, при возврате определенной части НДС необходимо обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, потребитель, то есть сторона, которая делает покупки или пользуется услугами, должна быть физическим лицом. Во-вторых, продавец или обслуживающая сторона обязательно должны быть плательщиками НДС. В то же время приобретенные товары или услуги также должны облагаться НДС.

Другой момент - использование продавцом кассовых аппаратов нового поколения. Возврат части НДС возможен только на объектах, где применяются кассовые аппараты нового поколения.На сегодняшний день на 6 102 налогоплательщика по стране приходится 15 379 кассовых аппаратов нового поколения. В настоящее время процесс поэтапного внедрения таких аппаратов продолжается.

Потребитель может оплатить стоимость приобретенного товара наличными или безналичными средствами. При оплате наличными продавец предъявляет потребителю чек кассового аппарата. Если стоимость товара оплачивается в безналичном порядке и не интегрирована с контрольно-кассовым аппаратом POS-терминала, потребителю дополнительно необходимо оформить выписку из POS-терминала.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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