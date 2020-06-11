Минфин Азербайджана разместит дисконтные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 июня пройдет аукцион по размещению дисконтных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов и со сроком обращения 364 дня.

Сроки оплаты по облигациям - 15 июня 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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