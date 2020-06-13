Золото в Азербайджане существенно подорожало (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 64,5575 маната (2,25 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2911,0086 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
1 июня
|
2961,502
|
8 июня
|
2873,2465
|
2 июня
|
2951,4805
|
9 июня
|
2885,886
|
3 июня
|
2935,39
|
10 июня
|
2918,0245
|
4 июня
|
2897,1825
|
11 июня
|
2940,0820
|
5 июня
|
2904,807
|
12 июня
|
2937,8040
|
Средняя стоимость за неделю
|
2930,0724
|
Средняя стоимость за неделю
|
2911,0086
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,1350 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,0233 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
1 июня
|
31,092
|
8 июня
|
29,9641
|
2 июня
|
30,8853
|
9 июня
|
29,8742
|
3 июня
|
30,3429
|
10 июня
|
30,0897
|
4 июня
|
29,9197
|
11 июня
|
30,3595
|
5 июня
|
30, 076
|
12 июня
|
29,8291
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,46318
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,0233
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 14,6115 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1411,8262 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
1 июня
|
1437,325
|
8 июня
|
1410,371
|
2 июня
|
1440,8265
|
9 июня
|
1418,7775
|
3 июня
|
1424,872
|
10 июня
|
1424,3705
|
4 июня
|
1418,31
|
11 июня
|
1409,8525
|
5 июня
|
1421,5145
|
12 июня
|
1,395,7595
|
Средняя стоимость за неделю
|
1428,5696
|
Средняя стоимость за неделю
|
1411,8262
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 33,0735 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3337,5590 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
1 июня
|
3339,259
|
8 июня
|
3334,6945
|
2 июня
|
3342,2255
|
9 июня
|
3430,7615
|
3 июня
|
3374,041
|
10 июня
|
3327,3760
|
4 июня
|
3374,041
|
11 июня
|
3293,3420
|
5 июня
|
3316,173
|
12 июня
|
3301,6210
|
Средняя стоимость за неделю
|
3349,1479
|
Средняя стоимость за неделю
|
3337,5590
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: Fidan_Babaeva