Золото в Азербайджане существенно подорожало (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 64,5575 маната (2,25 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2911,0086 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 1 июня 2961,502 8 июня 2873,2465 2 июня 2951,4805 9 июня 2885,886 3 июня 2935,39 10 июня 2918,0245 4 июня 2897,1825 11 июня 2940,0820 5 июня 2904,807 12 июня 2937,8040 Средняя стоимость за неделю 2930,0724 Средняя стоимость за неделю 2911,0086

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,1350 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,0233 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 1 июня 31,092 8 июня 29,9641 2 июня 30,8853 9 июня 29,8742 3 июня 30,3429 10 июня 30,0897 4 июня 29,9197 11 июня 30,3595 5 июня 30, 076 12 июня 29,8291 Средняя стоимость за неделю 30,46318 Средняя стоимость за неделю 30,0233

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 14,6115 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1411,8262 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 1 июня 1437,325 8 июня 1410,371 2 июня 1440,8265 9 июня 1418,7775 3 июня 1424,872 10 июня 1424,3705 4 июня 1418,31 11 июня 1409,8525 5 июня 1421,5145 12 июня 1,395,7595 Средняя стоимость за неделю 1428,5696 Средняя стоимость за неделю 1411,8262

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 33,0735 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3337,5590 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 1 июня 3339,259 8 июня 3334,6945 2 июня 3342,2255 9 июня 3430,7615 3 июня 3374,041 10 июня 3327,3760 4 июня 3374,041 11 июня 3293,3420 5 июня 3316,173 12 июня 3301,6210 Средняя стоимость за неделю 3349,1479 Средняя стоимость за неделю 3337,5590

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva