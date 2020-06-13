Курс маната к евро остается стабильным (ОБЗОР)
БАКУ/Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
2 июня
|
1,7
|
9 июня
|
1,7
|
3 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
4 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
5 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,016 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9232 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,9 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 июня
|
1,8927
|
8 июня
|
1,9190
|
2 июня
|
1,8914
|
9 июня
|
1,9187
|
3 июня
|
1,9044
|
10 июня
|
1,9282
|
4 июня
|
1,9066
|
11 июня
|
1,9297
|
5 июня
|
1,9289
|
12 июня
|
1,9206
|
Средний курс за неделю
|
1,9048
|
Средний курс за неделю
|
1,9232
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю снизился на 0,0007 маната (2,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0247 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте ослабла на 0,4 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 июня
|
0,0242
|
8 июня
|
0,0249
|
2 июня
|
0,0247
|
9 июня
|
0,0249
|
3 июня
|
0,0248
|
10 июня
|
0,0248
|
4 июня
|
0,0248
|
11 июня
|
0,0247
|
5 июня
|
0,0246
|
12 июня
|
0,0242
|
Средний курс за неделю
|
0,0246
|
Средний курс за неделю
|
0,0247
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0026 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2504 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,3 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 июня
|
0,2496
|
8 июня
|
0,2513
|
2 июня
|
0,2499
|
9 июня
|
0,2508
|
3 июня
|
0,2527
|
10 июня
|
0,2505
|
4 июня
|
0,2519
|
11 июня
|
0,2508
|
5 июня
|
0,2519
|
12 июня
|
0,2487
|
Средний курс за неделю
|
0,2512
|
Средний курс за неделю
|
0,2504
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)