Standard & Poor's определило рейтинг ведущего азербайджанского банка

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank на уровне BB-/B со стабильным прогнозом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Банк, этот рейтинг считается одним из самых высоких в банковской системе страны.

По мнению специалистов агентства, благодаря достаточным резервам ликвидности, адекватному уровню капитализации и стабильному депозитному портфелю в ближайший год Kapital Bank по сравнению с сопоставимыми местными и иностранными банками сможет более эффективно противостоять потенциальным факторам стресса, обусловленным экономической рецессией в мире из-за пандемии COVID-19 и падением цен на нефть. Кроме того, отмечается, что комбинированная оценка капитализации и позиции по риску Kapital Bank также является высокой.

В отчете говорится, что в кредитно-депозитном портфеле Банка на 2020-2021 годы ожидается ежегодный прирост на уровне 10-15 процентов, что примерно на 5-10 процентов выше прогнозов. Было также подчеркнуто, что в период замедления глобального экономического роста внимание Банка будет сосредоточено на цифровизации и улучшении качества обслуживания клиентов.

Kapital Bank является правопреемником старейшего банка в Азербайджане и оказывает услуги населению в более чем ста филиалах и отделениях. Также банк входит в ТОП-3 крупнейших банков страны.

Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87 процента) и физические лица (0,13 процента).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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