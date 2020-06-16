Предложение банков на депозитном аукционе ЦБА двукратно превысило спрос

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 250 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос в 2,3 раза, достигнув 567,7 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,76 процента.

Срок размещения средств – 13 дней.

Срок оплаты: 29 июня 2020 года.

К проведению депозитных аукционов ЦБА приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион – это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 16 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)