Волатильность ведущих валют к манату остается низкой
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9161 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
17.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9161
|
-0,0106
|
0,0792
|
-0,0003
|
1 российский рубль
|
0,0244
|
-0,0001
|
0,0013
|
-0,0019
|
1 турецкая лира
|
0,2487
|
-0,0004
|
0,0025
|
-0,0405
|
1 австралийский доллар
|
1,1685
|
-0,0133
|
0,0702
|
-0,0046
|
1 аргентинский песо
|
0,0244
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0147
|
1 белорусский рубль
|
0,716
|
0,0033
|
0,0231
|
-0,1052
|
1 бразильский реал
|
0,3243
|
-0,0054
|
0,0319
|
-0,1173
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0989
|
-0,0008
|
0,0068
|
-0,0154
|
100 южнокорейских вон
|
0,1399
|
-0,0009
|
0,0016
|
-0,0037
|
1 чешская крона
|
0,072
|
-0,0005
|
0,0055
|
-0,0030
|
100 чилийских песо
|
0,2165
|
0,0004
|
0,0095
|
-0,0277
|
1 китайский юань
|
0,2397
|
-0,0006
|
0,0003
|
-0,0058
|
1 датская крона
|
0,257
|
-0,0014
|
0,0106
|
0,0004
|
1 грузинский лари
|
0,5543
|
-0,0011
|
0,0241
|
-0,0661
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0223
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1349
|
-0,0178
|
0,0579
|
-0,0198
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0
|
0,0007
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1812
|
-0,0023
|
0,0078
|
0,0021
|
1 швейцарский франк
|
1,7894
|
-0,0013
|
0,0427
|
0,0795
|
1 израильский шекель
|
0,4916
|
0,0025
|
0,0116
|
0,0190
|
1 канадский доллар
|
1,255
|
-0,0013
|
0,0442
|
-0,0192
|
1 кувейтский динар
|
5,5238
|
-0,0020
|
0,0284
|
-0,0704
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0227
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0016
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
-0,0010
|
-0,0003
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3975
|
-0,0006
|
0,0063
|
-0,0103
|
1 мексиканский песо
|
0,0759
|
-0,0012
|
0,0047
|
-0,0127
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0
|
0,0035
|
0,0053
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
0
|
-0,0029
|
0,0038
|
1 норвежская крона
|
0,1771
|
-0,0022
|
0,0095
|
-0,0186
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0033
|
1 польский злотый
|
0,429
|
-0,0078
|
0,0261
|
-0,0213
|
1 сингапурский доллар
|
1,2196
|
-0,0038
|
0,0259
|
-0,0234
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,0001
|
0,0007
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3456
|
0,0037
|
0,0358
|
-0,0077
|
1 тайваньский доллар
|
0,0574
|
0
|
0,0006
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
100 японских иен
|
1,5855
|
0,0039
|
-0,0001
|
0,0165
|
1 новозеландский доллар
|
1,0959
|
-0,0063
|
0,0765
|
-0,0150
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili