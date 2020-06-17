Волатильность ведущих валют к манату остается низкой

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9161 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 17.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9161 -0,0106 0,0792 -0,0003 1 российский рубль 0,0244 -0,0001 0,0013 -0,0019 1 турецкая лира 0,2487 -0,0004 0,0025 -0,0405 1 австралийский доллар 1,1685 -0,0133 0,0702 -0,0046 1 аргентинский песо 0,0244 -0,0001 -0,0007 -0,0147 1 белорусский рубль 0,716 0,0033 0,0231 -0,1052 1 бразильский реал 0,3243 -0,0054 0,0319 -0,1173 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0989 -0,0008 0,0068 -0,0154 100 южнокорейских вон 0,1399 -0,0009 0,0016 -0,0037 1 чешская крона 0,072 -0,0005 0,0055 -0,0030 100 чилийских песо 0,2165 0,0004 0,0095 -0,0277 1 китайский юань 0,2397 -0,0006 0,0003 -0,0058 1 датская крона 0,257 -0,0014 0,0106 0,0004 1 грузинский лари 0,5543 -0,0011 0,0241 -0,0661 1 гонконгский доллар 0,2194 0,0001 0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0223 -0,0001 -0,0002 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1349 -0,0178 0,0579 -0,0198 100 индонезийских рупий 0,0121 0 0,0007 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1812 -0,0023 0,0078 0,0021 1 швейцарский франк 1,7894 -0,0013 0,0427 0,0795 1 израильский шекель 0,4916 0,0025 0,0116 0,0190 1 канадский доллар 1,255 -0,0013 0,0442 -0,0192 1 кувейтский динар 5,5238 -0,0020 0,0284 -0,0704 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0002 -0,0002 1 киргизский сом 0,0227 0,0001 0,0006 -0,0016 100 ливанских фунтов 0,1123 -0,0010 -0,0003 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,3975 -0,0006 0,0063 -0,0103 1 мексиканский песо 0,0759 -0,0012 0,0047 -0,0127 1 молдавская лея 0,0988 0 0,0035 0,0053 1 египетский фунт 0,1051 0 -0,0029 0,0038 1 норвежская крона 0,1771 -0,0022 0,0095 -0,0186 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0033 1 польский злотый 0,429 -0,0078 0,0261 -0,0213 1 сингапурский доллар 1,2196 -0,0038 0,0259 -0,0234 1 саудовский риал 0,4532 0,0001 0,0007 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3456 0,0037 0,0358 -0,0077 1 тайваньский доллар 0,0574 0 0,0006 0,0034 1 таджикский сомони 0,1649 -0,0002 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 0,0001 -0,0001 -0,0007 100 японских иен 1,5855 0,0039 -0,0001 0,0165 1 новозеландский доллар 1,0959 -0,0063 0,0765 -0,0150

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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